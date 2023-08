Pour les 10 ans de son tournage, le film Parenthèse de Bernard Tanguy (sorti en 2016) va être présenté gratuitement sur YouTube. Sa bande originale, composée par Stupeflip, et qui n'était disponible que dans le DVD sorti en 2017, va être proposée pour la première fois (via Modulor et le Stupermarché) en vinyle, CD et sur les plateformes dans une version remastérisée (par Marie Pieprzownik de Translab), incluant 3 morceaux inédits non retenus dans le montage final. Retrouve à la suite "Wilasi you again", un extrait de cette BO, accompagné de la note d'intention de King Ju.

