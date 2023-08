A l'instar d'un Bloodstock Open Air, le Summer Breeze a lui aussi déjà dévoilé une partie de sa prog' pour son édition 2024. On y retrouve en commun d'ailleurs Architects ou encore Amon Amarth. Pour les autres, notamment Behemoth, Motionless in White, After the Burial, The Black Dahlia Murder, ten56., etc. on te laisse en prendre connaissance dans la vidéo associée. [plus d'infos]