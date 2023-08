Otep s'apprète à sortir son nouvel album, The god slayer le 15 septembre via Cleopatra. La galette comportera des titres originaux, ainsi que des reprises revisitées d'entre autres Eminem, Billie Eilish, Slipknot, Lil Peep et Olivia Rodrigo. "Ostracized", le second single se découvre dans la suite. [plus d'infos]