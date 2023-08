Hopiumforthemasses est le patronyme retenu par Ministry pour son prochain effort studio. Celui-ci verra le jour le 1er mars 2024 chez Nuclear Blast. Des invités seront présents sur l'opus dont Pepper Keenan de Corrosion of Conformity et Down sur ce premier single "Goddamn white trash". Le clip a été réalisé par Dean Karr qui a notamment déjà collaboré avec Slayer ou encore Evanescence. [plus d'infos]