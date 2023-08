Future Sound Asia, l'organisation du festival malaysien Good Vibes, réclame à The 1975 la coquette somme de près de 2,6 millions de dollars de dommages dû à l'annulation des deux jours restant du festival. Lors de leur set, le frontman Matthew Healy avait pris position et critiqué les lois liées à l'homophobie en vigueur dans le pays et embrassé son bassiste Ross MacDonald sur scène. Ceci avait conduit à l'arrêt de leur concert et du reste du festival décidé par le Ministère de la Communication et du digital. L'orga du festival entend ainsi faire valoir le respect du contrat établi assurant que les anglais adhèreraient à l'ensemble des lois et régulations en place dans le pays. Loupé !