Le premier album de Saddam Webcam, trio math-hardcore mené par Jessica Martin Maresco (Pili Coït, Le Grand Sbam , EZ3kiel, ICSIS) Alexandre Casato (Tombouctou, Lésion Étrange) et Jonathan Girerd (Burne, Neige Morte), est attendu pour le 1er septembre. Il se nomme Excès de beurre et ruine morale et sortira chez Dur Et Doux. Deux extraits sont à découvrir à la suite. [plus d'infos]