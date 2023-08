Le 15 septembre, l'album Walk the walk...Talk the talk de HeadCat (le side-project que Lemmy de Motörhead avait à l'époque avec Slim Jim Phantom des Stray Cats et Danny B. Harvey de Lonesome Spurs), va faire l'objet d'une réédition en CD et vinyle. L'album live Dreamcatcher, ainsi que Live in Berlin seront également concernés. Pour célébrer cela, le trio lance un nouveau titre : "American beat (Live at Huxley's, Berlin)".

[ HeadCat: Facebook ] [plus d'infos]