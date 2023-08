Phil Demmel (Vio-Lence, ex-Machine Head) a joint ses forces avec le guitariste Mike Orlando (ex-Adrenaline Mob), le chanteur John Bush (Armored Saint, ex-Anthrax), le batteur Jason Bittner (Overkill / Shadows Fall) et le bassiste Jack Gibson (Exodus) pour un nouveau projet pour le moment sans nom. La troupe travaille sur un premier album.