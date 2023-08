La chaîne YouTube de Jim Powers a également uploadé le set complet de Lamb of God lors de leur passage au New Jersey le 2 août dernier, en ouverture de Pantera . [ plus d'infos ]







Setlist:



01. Memento Mori

02. Walk With Me In Hell

03. Resurrection Man

04. Ditch

05. Desolation

06. 512

07. Ruin

08. Contractor

09. Laid To Rest

10. Redneck