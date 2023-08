Nicko McBrain, batteur d'Iron Maiden de 71 ans a révélé qu'il a eu un AVC plus tôt cette année. L'épisode l'avait laissé paralysé en dessous de l'épaule sur un coté de son corps, et il a bien cru que sa carrière au sein du groupe était finie. Il a sependant récurpéré plus de 70% de ses capacités depuis, et continue à s'améliorer. Plutôt impressionnant, sachant que ce dernier est derrière les fûts du groupelors de leur tournée actuelle!