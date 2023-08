La reine du métal allemand, Doro Pesch a sorti sa reprise de "Living after midnight", un classique de Judas Priest. Le morceau est en fait un duo avec pas moins de Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, et figurera sur le prochain album de Doro, Conqueress - Forever strong and proud, qui arrive le 27 octobre via Nuclear Blast. [plus d'infos]