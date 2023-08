Nathaniel Ritchie et Parker Corey ont mis le nom de Injury Reserve à la retraite suite à la mort de leur collègue Steppa J. Groggs, afin de respecter la spécificité de la musique produite par le trio. La paire continuera son aventure sous le nom de By Storm. La première production de By Storm est une double vidéo qui rassemble "Bye storm", le dernier morceau de l'abum de 2021 de Injury Reverse, By the time I get to Phoenix, ainsi que "Double trio", le premier titre de By Storm. [plus d'infos]