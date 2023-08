En terme de marketing, MetallicA est vraiment sur tous les fronts. Les Four Horsemen ont lancé un podcast, The MetallicA report. Animé par deux proches du groupe, Steffan Chirazi et Renée Richardson, ce format proposera chaque mercredi des exclusivités, des informations des coulisses de la tournée M72, des interviews, etc. Il est même possible de formuler des requêtes et partager des anecdotes, etc.

