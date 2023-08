(The) Melvins ont collaboré avec Helms Alee pour reprendre le "Data control" de Hüsker Dü. Le titre figurera sur l'opus Controlling data for a better feeling future que les américains rendront disponibles à l'occasion de leur prochaine tournée nord-américaine avec Boris qui démarrera à la fin de l'été (24 août à Los Angeles). [plus d'infos]