L'association Un Pas de Côté organisera le 14 octobre au Foiral de Chemillé (A Chemillé en Anjou dans le 49) une soirée avec en affiche Mobütu, Toxxic TV, Ex Hen et Beastly. Des teasers sont en ligne et la billetterie est ouverte.

