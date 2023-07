Jason Becker, guitariste virtuoso qui souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA) depuis 1989 met en vente la guitare qu'il a reçu en cadeau de la part de Eddie Van Halen, afin de financer son traitement continuel qui lui coute plus de $100.000 par an. La vente se fera par enchère organisée par le YouTuber Benny Goodman (The Neurotic Guitarist) qui espère recevoir la plus grosse somme pour la Wolfgang #69 sans avoir à payer les frais généralement associés aux enchères. [plus d'infos]