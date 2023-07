Demi Lovato a l'air d'aimer la guitare: après taxer Nita Strauss à Alice Cooper, maintenant la chanteuse a sorti "Sorry not sorry (rock version)" avec pas moins que Slash (Guns N' Roses) aux commandes des 6 cordes. Le morceau est arrivé en même temps que l'annonce du nouvel album de cette dernière, Revamped, qui comporte des versions rock de ses hits. [plus d'infos]