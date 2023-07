Eugene S. Robinson, le leader d'Oxbow, ne fait pas simplement l'actu avec la sortie de Love's holiday, le nouvel album du groupe. Il va également sortir ses mémoires dans un livre intitulé A walk across dirty water ans straight into murderer's row : A memoir by Eugene S. Robinson. Pour les anglophiles, le livre est à précommander à la suite.

[ Précommande: Amazon ]