Skálmöld sortira son sixième album, Ýdalir, le 18 août chez Napalm records. Dans l'attente, les islandais ont posé des images sur "Verðandi". Un premier extrait est aussi dispo sur BandCamp, "Ratatoskur". Enfin, ils seront de passage en France le 17 octobre au Backstage By The Mill de Paris et le 20 au Rock Your Brain Festival de Sélestat. [plus d'infos]