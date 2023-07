Comme à son habitude, Howlin' Banana Records termine sa saison musicale avec sa compilation. Cette année, il s'agit de la Summer Sampler #10 : 12 titres incluant des inédits, live, démos, singles et faces B par des groupes du label, le tout disponible en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Depuis un an, le label parisien a bossé sur 15 sorties d'albums dont ceux de Fontanarosa, Hoorsees, Avions, Cosmopaark, EggS ou encore SIZ. [plus d'infos]