L'incontournable festival des cultures électroniques Dream Nation fête son dixième anniversaire les vendredi 15 et samedi 16 septembre pour 2 nuits sous les étoiles au Parc des Expositions Paris Nord. Au programme : techno, trance, bass music et hard music à travers des artistes aussi variés que Nina Kraviz, Salut C'est Cool, Highlight Tribe ou Spor. Le line-up complet est à retrouver à la suite. [plus d'infos]