Formé en 2021 à New-York, Lathe Of Heaven est enfin prêt à dévoiler son premier album Bound by naked skies, qui sortira le 1er septembre chez Sacred Bones Records / Modulor. Ce LP de onze titres mélange des éléments de new-wave et de post-punk, que vous pouvez écouter avec un extrait à la suite nommé "Ekpyrosis". [plus d'infos]