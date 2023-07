C'est désormais officiel, Creed va se reformer l'an prochain. La bande à Scott Tapp et Mark Tremonti (également Alter Bridge) notamment se réunira pour le Summer of '99 Cruise qui se tiendra des 18 au 22 avril 2024 du côté des Bahamas. Pas plus d'info sur de l'hypothétique nouveau son à ce stade néanmoins.

