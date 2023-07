La huitième édition du festival On N'a Plus 20 Ans, qui se tiendra les 29, 30 et 31 mars 2024 à Fontenay-le-Comte (Vendée - 85), est déjà-pré-annoncée par Tagada Jones. Si les 15 groupes partageant l'affiche seront dévoilés en octobre, le quatuor (qui fêtera ses 30 ans) prévoit de jouer chaque soir dans une formule différente : en mode "Circus", avec "les Bidons de l'an fer" et en formule "Orchestra". Les détails ci-dessous et les pass sont déjà en vente.

