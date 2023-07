Komodrag & the Mounodor, né de la rencontre en 2019 de deux groupes rock/heavy/psych, Moundrag et Komodor, seront en concert à La Maroquinerie (Paris), le jeudi 16 novembre, afin de célébrer la sortie de leur premier album, Green fields of Armorica. Ce dernier est prévu pour le 20 octobre via Dionysiac Records / Modulor. Deux extraits sont déjà dispos à la suite. [plus d'infos]