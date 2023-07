Diego Tejeida (ex claviériste de Haken) et Eric Gillette (guitariste chez Neal Morse Band) ont lancé un nouveau projet avec le chanteur Fredrik Bergersen (Maraton, 22) et le batteur Simen Sandnes (Shining). Appelé Temic, le nouveau groupe a signé chez Season Of Mist label (Voyager, Cynic, Green Carnation...) et sortira son premier album Terror management theory le 17 novembre. En attendant, "Cut your losses" un single se découvre dans la suite. [plus d'infos]