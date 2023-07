The Prodigy continue de célébrer les 25 ans de son album The Fat Of The Land avec l'annonce d'un nouvel EP de remixes. Disponible le 28 juillet en édition vinyle argenté et en digital, The Fat Of The Land 25th Anniversary - Remixes comprendra des nouveaux morceaux par Mefjus & Camo & Krooked, Gydra et René LaVice , ainsi que le remix de "Firestarter" par Andy C.

[ Commande ]