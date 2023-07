setlist:

01. Bottom Feeder 00:00:00

02. Paranoid Opioid 00:02:45

03. Shake Like You 00:09:25

04. Seven Days 00:14:22

05. Diablo Blvd. 00:20:16

06. Senor Limpio 00:24:08

07. Wiseblood 00:28:58

08. Who's Got The Fire 00:32:18

09. Stone Breaker 00:35:22

10. 13 Angels 00:40:46

11. Vote With A Bullet 00:50:00

12. Born Again For The Last Time 00:54:47

13. Albatross 00:59:20

14. Clean My Wounds 01:06:19