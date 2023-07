On vous en parlait il y a quelques temps, Elisapie s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Inuktitut dans lequel elle interprète plusieurs reprises en langue Inuktitut. Cette fois-ci, il s'agit de "Isumagijunnaitaungituq (The Unforgiven)", une interprétation enivrante du titre légendaire de Metallica. Elle sera en concert en France en deux temps. Les dates sont à la suite. [plus d'infos]