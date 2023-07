Better Lovers a sorti par surprise un EP God made me an animal via SharpTone Records vendredi. Il s'écoute en intégralité par ici. Pour rappel, le supergroupe se compose de Greg Puciato (ex-Dillinger Escape Plan, Killer Be Killed, The Black Queen), Will Putney (Fit for an Autopsy), les ex-membres d'Every Time I Die Jordan Buckley, Clayton "Goose" Holyoak et Stephen Micciche. [plus d'infos]