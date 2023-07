Glen E. Friedman, photographe américain connu pour ses clichés capturant des skateurs (celle de la pochette de l'album The action is go de Fu Manchu par exemple) ou des musiciens de la scène hardcore US au début des 80's (Black Flag, Minor Threat, Beastie Boys...) sera à l'honneur d'une expo au 3537 dans le Marais, du 20 juillet au 6 août. [plus d'infos]