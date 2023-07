Tournée Août:

2 - Bergen, Norway: Beyond The Gates

3 - Braşov, Romania: Rockstadt Extreme Fest

4 - Wacken, Germany: Wacken Open Air

5 - Dortmund, Germany:Dortmund Deathfest

6 - Saint-Maurice-de-Gourdans, FR : Sylak Open Air

8 - Poznan, Poland: Park Henryka Wieniawskiego

9 - Wrocław, Poland: Zaklęte Rewiry

10 - Obermehler, Germany: Party San Open Air

11 - Mannheim, Germany: 7er Club

12 - Jaroměř, Czech Republic: Brutal Assault

13 - Courtrai, BE: Alcatraz Festival

14 - London, UK: The dome

15 - Glasgow, UK: Slay

16 - Manchester, UK: Rebellion

18 - Saint-Nolff, FR : Motocultor Festival