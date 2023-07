Louis Jucker (Coilguns, Autisti...) va sortir le 15 septembre un disque entièrement écrit et enregistré avec des instruments-valises qu'il a conçus. C'est avec Le Nouvel Ensemble Contemporain que le Suisse a réalisé Suitcase Suite, un recueil indie folk de 7 chansons qui seront publiées par Humus Records. Un premier extrait,"March of the fallen scions", est disponible à la suite. [plus d'infos]