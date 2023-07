Pendant plus de 20 ans, le chanteur / guitariste Michael Poulsen a officié chez les danois de Volbeat. Lors de l'enregistrement du dernier album du groupe, Poulsen a également écrit quelques riffs de death metal qu'il sauvegarda sur son téléphone. Après l'enregistrement fini, le chanteur a revisité ces riffs, qu'il utilisera sur Impii hora, le premier album de son nouveau projet death metal, Asinhell. Il est accompagné Marc Grewe au chant, et Morten Toft Hansen à la batterie. "Fall of the loyal warrior" se découvre dans la suite. [plus d'infos]