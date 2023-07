Le festival BBMix, connu pour faire honneur aux musiques aventureuses et excentriques, mais également aux formations historiques rares, est de retour les vendredi 24 et samedi 25 novembre au Carré Belle-Feuille à Boulogne-Billancourt. Au programme de cette 18ème édition : le collectif mouvant A Certain Ratio, les pionniers de la scène Zamrock W.I.T.C.H. featuring Jacco Gardner, Arab Strap qui célébrera les 25 ans de son album mythique Philophobia, le show exaltant du duo Pelada, les mélodies entêtantes de La Féline, le lo-fi euphorisant de R.Aggs, ainsi que l'exposition d'Elsa Kuhn et 2 Limited DJ aux platines.

