En célébration de leurs dix années d'existence, les Belges d'It It Anita sont de retour et publient aujourd'hui "Don't bend (my friend)", nouveau single annonciateur d'un nouvel album à paraître cet automne sur Vicious Circle ! Ce titre est produit par Amaury Sauvé, tandis que son clip roman-photo est édité par Guillaume Van Ngoc. [plus d'infos]