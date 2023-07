Le 2 décembre, What The Fest ?! et la salle Victoire 2 à Montpellier organiseront la soirée "Les États Généraux du Metal #1". Une convention metal avec des concerts, des stands, des masterclass, des expos et une bourse vinyles. Au rayon "concerts" sont déjà annoncés Klone, Mudweiser et LocoMuerte. Toutes les infos à la suite.

