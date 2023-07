Le samedi 13 juillet, aux Vivres de l'Art à Bordeaux, un concert sera organisé pour la mémoire d'Eloa Mionzé, attachée de presse qui nous a quittés au mois d'avril dernier. La soirée réunira des groupes et amis avec qui elle a pu travailler : Myosis, Akiasha et Bilbao Kung-Fu. Les fonds récoltés par la billetterie reviendront directement à sa famille et ses enfants. Une cagnotte sera également mise à disposition à la soirée. Il y aura aussi un court passage instrumental de son groupe, Atomic Mecanic, avec son ami et associé Yann Landry qui la remplacera à la basse.

