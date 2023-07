SIZ, projet fondé en 2016 par Sylvain Palis, avec qui il officie dans TH Da Freak avec son frère Thoineau, fera paraître un nouvel album nommé Blind le 29 septembre chez les labels Howlin' Banana Records et Flippin' Freaks Records. A la suite, le clip de "What does moon think", titre extrait de ce prochain disque. [plus d'infos]