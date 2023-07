Ci-après, tu trouveras l'ensemble des groupes qui se produiront les 8, 9 et 10 septembre au Mennecy Metal Fest . [ plus d'infos ]









Vendredi 8 septembre

Paradise Lost

Malemort

Satan Jokers

Sortilege

Moonskin

Sleazy Town

Chaos E.T.Sexual

Howard



Samedi 9 septembre

TTT Tribute To Thrash

Lead The Fall

Master

Akiavel

Black Bomb A

Electric Mary

The Mercury Riots

Sticky Boys

Monnekyn

Worselder

Empire

Karpathian Relict



Dimanche 10 septembre

Les Ramoneurs de Menhirs

No Return

Nzgl

Hysteria

Pleasure To Kill

Waking The Misery

Moonreich

Savage Annihilation

Apres Moi Le Deluge