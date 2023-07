The Breeders ont annoncé une ré-édition 30e anniversaire de leur album de 1993, Last splash pour le 22 septembre via 4AD. Le LP a été remasterisé à partir des bandes analogues originales, et comportera 2 titres issus des archives, dont l'un d'entre eux, "Go man go" se découvre dans la suite. [plus d'infos]