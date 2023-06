L'organisateur de concerts Garmonbozia fêtera ses 25 ans à l'automne prochain. Pour marquer le coup l'association propose deux jours de fête et de concerts les 27 octobre (avec Emperor,, Enslaved, SAOR, Regarde Les Hommes Tomber et The Great Old Ones) et 28 octobre (avec Ho99o9, Carpenter Brut et Perturbator) à Rennes au Liberté & l'Étage. Réservation et infos à la suite.

[ Réservations / Site officiel ]