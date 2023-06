Le supergroupe de grunge 3rd Secret a sorti son 2e album le 22 juin, The 2nd 3rd secret, sans le dire à personne, ni même s'embêter de poster sur les réseaux sociaux. Le groupe, qui rassemble les guitaristes Kim Thayil (Soundgarden) et Bubba Dupree (Void), le bassiste Krist Novoselic (Nirvana) et le batteur Matt Camreon (Soundgarden/Pearl Jam) avec les chanteuses Jennifer Johnson et Jillian Raye, avaient sorti leur première galette en avril 2022. [plus d'infos]