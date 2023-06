Le weekend dernier, le festival anglais de Glastonbury a eu lieu, et les Foo Fighters y ont joué un set "secret" sous le nom de The Churnups. Tout le monde s'en doutait, car Dave Grohl a parsemé des indices ci et là depuis des mois. Mais le père Dave a squatté la scène à plusieurs reprises, notemment avec Guns N' Roses sur "Paradise city" et avec les Pretenders (aussi avec Johnny Marr de The Smiths) sur "Tattooed love boys", mais cette fois a la batterie. Tout ça se regarde dans la suite. [plus d'infos]