L'édition du festival de Glastonbury vient de se terminer. Pas mal de vidéos sont dispos sur la chaîne YouTube de BBC Music ici. Avec notamment des titres des Foo Fighters, Arctic Monkeys, Royal Blood, Texas ou encore le tube de Rick Astley "Never gonna give you up" que l'on dédie à notre co-fondateur du W-Fenec Oli ! Big-up ! [plus d'infos]