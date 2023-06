Tout va de plus en plus vite pour le Hellfest décidément. Après l'annonce de l'ouverture de la billetterie 2024 (incluant la première moitié des pass) pour le 27 juin à 13h00, l'orga a déjà mis en ligne l'aftermovie officiel de l'édition 2023. L'occasion de se faire un petit instant nostalgie du weekend passé au doux sons de Svalbard, Loathe, Soul Glo ou encore Ho99o9. Enjoy ! [plus d'infos]