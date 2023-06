Le 12 août 2011, Sonic Youth jouait son dernier concert en Amérique du nord. Le groupe a annoncé la sortie de l'enregistrement de cet ultime concert: Live in Brooklyn 2011 qui arrivera le 18 août via Silver Current, et sera dispo en vinyl, CD, et cassette pour la première fois. Les performances de "Brave men run (in my family)" et "Death valley '69" s'écoutent dans la suite. [plus d'infos]