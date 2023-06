Gov't Mule a annoncé le départ de leur bassiste Jorgen Carlsson après 15 ans dans le groupe. Il est remplacé par Kevin Scott, qui a joué entre autres avec Colonel Bruce Hampton, Jimmy Herring, Wayne Krantz, FORQ, Wednesday Night Titans et bien d'autres. Le groupe a également sorti un nouvel album, intitulé Peace... Like a river, dont un single est en écoute dans la suite: "Dreaming out loud". [plus d'infos]