20 ans après la sortie de Blues deluxe, son album à plus grand succès), Joe Bonamassa remet le couvert avec Blues deluxe Vol. 2 le 6 octobre via J&R Adventures. Cet album comportera 2 originaux et 8 reprises de grands noms du blues comme Bobby "Blue" Bland, Fleetwood Mac ou encore Albert King. "Twenty-four hour blues" le premier titre, s'écoute ci-dessous. [plus d'infos]