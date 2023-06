Withering Scorn, le projet qui rassemble les frères Shawn et Glen Drover (tous deux ex-Megadeth, batterie et guitare respectivement), Joe DiBiase (basse, ex-Fates Warning) et le chanteur allemand Henning Basse (qui a joué entre autre avec Firewind, Metalium et Mayan), va sortir son premier album, Prophets of demise le 7 juillet chez Frontiers Music Srl. Le clip du 3e single, "Dethroned", se découvre dans la suite. [plus d'infos]